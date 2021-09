Sciopero trasporti, Atm: 'In chiusura alcune stazioni M2'

(ANSA) - MILANO, 17 SET - A Milano a causa dello sciopero nazionale indetto dai lavoratori sono in chiusura sulla linea 2 della metropolitana le stazioni nelle tratte Cascina Gobba - Cologno Nord e Cascina Gobba - Gessate. I treni sulla stessa linea, come ha reso noto Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, proseguono il servizio nella tratta Cascina Gobba - Abbiategrasso e Cascina Gobba - Assago. Le altre linee della metropolitana M1, M3, M5 sono invece regolari. In superficie tram e bus proseguono il servizio che però subisce dei rallentamenti a causa del traffico intenso. (ANSA).