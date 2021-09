Il dj Steve Aoki firma scarpe per Zegna

(ANSA) - MILANO, 17 SET - La superstar dei dj, Steve Aoki, ha fatto le scarpe a Zegna: il produttore e designer statunitense, entra infatti - spiega una nota della maison - a far parte della community internazionale di Zegna Modern Voices e per l'occasione reinterpreta il modello Triple Stitch del brand. La calzatura è proposta in edizione limitata a solo 77 esemplari, con il numero personalizzato e la firma di Aoki sul retro. (ANSA).