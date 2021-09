Scappa da agenti e viene investito,grave

(ANSA) - BRESCIA, 14 SET - Un 20enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un furgone mentre stava scappando dalla Polizia dopo aver procurato allarme tra i residenti di un quartiere.

È accaduto in viale Venezia a Brescia, zona residenziale dove il giovane nel corso della notte e nelle prime luci del giorno avrebbe tentato di entrare in un' abitazione e poi di aggredire un anziano. Quando ha visto l'auto della Polizia di Stato è scappato a piedi finendo sotto ad un furgone di passaggio. Ora è in ospedale in condizioni gravi. (ANSA).