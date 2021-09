Manifestazione no Green pass a Milano, 29 gli indagati

(ANSA) - MILANO, 14 SET - Sono in tutto 29 gli indagati per la manifestazione di sabato scorso a Milano dei 'no vax' e 'no green pass'. Le indagini coordinate dal pm Paola Pirotta e da Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo milanese, e condotte dalla Digos, hanno portato a iscrivere 15 persone, tra cui il l'esponente di Forza Nuova Marco Mantovani e un paio di militanti del gruppo di estrema destra presenti al corteo, per manifestazione non autorizzata, mentre altre 14 rispondono di violenza privata, interruzione di pubblico servizio e blocco stradale. (ANSA).