F1:Verstappen, Monza pista difficile per noi,ma siamo vicini

(ANSA) - MONZA, 10 SET - "Per noi Monza sarà sempre una pista difficile. Abbiamo fatto più fatica del previsto nelle libere ma siamo andati meglio in queste qualifiche per la Sprint Qualifying. In ottica gara siamo più vicini". Max Verstappen, terzo dopo le due Mercedes, preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il venerdì. "Domani - la speranza del pilota Red Bull, intervistato dalla tv della Formula Uno -abbiamo un'ora per migliorare il passo". (ANSA).