Blitz contro No Vax: pm valutano associazione a delinquere

(ANSA) - MILANO, 10 SET - La Procura di Milano sta raccogliendo elementi utili e sta valutando anche l'ipotesi di associazione per delinquere nelle indagini sul gruppo di No Vax, che si autodefinivano 'guerrieri', perquisiti ieri in un blitz della Digos col coordinamento del capo del pool dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili e del pm Piero Basilone. Si sta lavorando, infatti, per capire se esiste una "rete" anche più ampia rispetto agli 8 già indagati per istigazione per delinquere aggravata. (ANSA).