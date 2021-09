Made in Italy: Ascovilo-Grana Padano, promuovere Dop e Igp

(ANSA) - MILANO, 08 SET - Promuovere con una serie di iniziative - eventi al Fuori Salone del Mobile e in ottobre a Vinitaly Special Edition - la "cultura consapevole del vino" e la qualità del food, partendo da Milano, in linea con l'indirizzo della Ue. E favorire la conoscenza dei marchi Dop (denominazione di origine protetta) e Igp (indicazione geografica) tra i consumatori europei, con focus su Italia e Germania. Questi gli obbiettivi del Consorzio Grana Padano e di Ascovilo, l'associazione che raggruppa i 13 consorzi viti-vinicoli lombardi.

Il primo appuntamento è stato ribattezzato "Nati per stare insieme", a Milano dal 10 al 14 settembre a cavallo di Design week e Art week. All'interno di un labirinto si potrà seguire un percorso interattivo che permetterà di scoprire "gli abbinamenti perfetti - spiegano gli organizzatori - con cui esaltare le caratteristiche dei vini lombardi e le diverse stagionature di invecchiamento di un formaggio, un grande classico della tavola". "Con Ascovilo condividiamo la storia e la tradizione di un territorio unico - sottolinea Renato Zaghini, presidente di Grana Padano -. L'obiettivo è di favorire e promuovere la conoscenza dei marchi Dop e Igp e di diffondere la qualità del formaggio Dop più consumato al mondo e dei vini lombardi Docg, Doc e Igp tra i consumatori europei che animeranno il Fuori Salone". "I vini lombardi e Grana Padano sono nati per stare insieme nel segno del territorio - rimarca Giovanna Prandini, presidente di Ascovilo -. Ritengo strategicamente importante rafforzare la conoscenza dei vini di Lombardia al fine di creare nel consumatore italiano maggiore consapevolezza rispetto all'importanza del settore agroalimentare regionale quale eccellenza nazionale". (ANSA).