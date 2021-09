Moda: Milano Fashion Week, 65 sfilate e 173 eventi in calendario

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Dopo arte e design è la moda a segnare un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità pre covid di Milano, dove dal 21 al 27 settembre 2021, è in programma la Milano Fashion Week Women's Collection. Un calendario di 65 sfilate (di cui 2 doppie), 42 in presenza e 23 digitali; 75 presentazioni e presentazioni su appuntamento (56 in presenza e 19 digitali) e 33 eventi (29 in presenza e 4 digitali) per un totale di 173 appuntamenti in calendario (125 in presenza e 46 digitali).

Il calendario è stato presentato oggi dal presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa, preceduto da un messaggio video del sindaco Giuseppe Sala, che ha sottolineato l'importanza "di poter tornare a vivere l'emozione delle sfilate in presenza". Tra le principali novità, il ritorno in calendario del marchio Roberto Cavalli sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi e dei brand Moncler e Boss. Debutteranno invece per la prima volta con una sfilata MM6 Maison Margiela, Luisa Spagnoli, Hui, Vitelli, Joy Meribe e Maison Alvine Demanou.

