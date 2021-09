Green pass: corteo di protesta in centro a Milano

Si è sciolto in piazza Duomo, da dove era partito, il corteo dei no Green pass, che dopo essersi fermato vicino all'Università Statale, aveva poi ripreso a fluire per le vie di Milano, attraversando viale Majno e sostando sotto la sede del quotidiano 'Libero', dove i manifestanti avevano urlato 'Pennivendoli' all'indirizzo dell'insegna della testata. I circa 1.500 manifestanti si sono poi seduti in porta Venezia per poi riprendere il corteo e tornare in piazza Duomo.

"Noi siamo il popolo", "No green pass" e insulti a Draghi, a Bassetti e Burioni sono alcuni degli slogan scanditi dagli oltre 1.500 manifestanti che hanno anche intonato l'inno di Mameli.