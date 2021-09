Teatro: Arcimboldi apre i suoi camerini per il SuperSalone

(ANSA) - MILANO, 02 SET - Il mondo del design e quello del teatro si incontrano agli Arcimboldi di Milano, per il Supersalone, con 'Vietato l'ingresso', l'iniziativa che dal 4 al 10 settembre permetterà di visitare i camerini del teatro milanese.

Vietato l'Ingresso è anche un contest al quale hanno aderito diciassette studi di progettazione che hanno adottato uno dei camerini del teatro con l'obiettivo di dare una nuova anima a quei luoghi magici e segreti dove attori, cantanti, ballerini, musicisti si preparano a entrare in scena.

Il progetto si sta realizzando con il supporto di più di centoventi partner tecnici, aziende e maestranze, grazie ai quali - viene spiegato - i lavori non avranno alcun impatto sull'economia del teatro. I visitatori avranno così l'occasione di immergersi nei nuovi mondi creati dagli studi, e potranno anche votare online lo studio preferito per ristrutturare il "Camerino Muti", il principale camerino del teatro: 40mq che hanno ospitato star come Roberto Bolle, David Parsons, Bob Dylan e Sting, ma anche il Dalai Lama.

Per tutto il periodo di Vietato l'Ingresso nel foyer sarà presente il Temporary Bookstore specializzato in libri di architettura, design, arte e arti visive in genere. (ANSA).