Cinema: al via Labour film festival

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Inizia il 2 settembre il Labour Film Festival, la rassegna dedicata all'incontro tra cinema e lavoro promossa da Cisl e Acli Lombardia con il Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni, che ospita tutte le proiezioni.

Giunto alla 17esima edizione, l'appuntamento con i film che guardano al mondo del lavoro, all'ambiente e alle questioni sociali ad esse collegate, proporrà pellicole che vanno dal Leone d'oro Nomadland di Chloé Zhao al Premio Oscar Minari di Lee Isaac Chung.

La rassegna è articolata su tre sezioni: Labour.Short, dedicata ai cortometraggi, Labour.Doc, ai documentari, e Labour Film, ai lungometraggi di fiction.

Complessivamente, il programma prevede 19 giornate, tra serate, pomeriggi e incontri, 25 pellicole e diversi appuntamenti dedicati, con l'intervento di registi ed esperti.

Si parte giovedì 2 settembre alle 21.15 con In prima linea di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso, documentario su 13 fotoreporter di guerra italiani, premiato all'International Filmmaker Festival of New York 2021. (ANSA).