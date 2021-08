Comunali, sondaggio Lab21: 'Sfida serrata a Milano'

(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Partita serrata a Roma, Milano e Torino. E' quanto emerge da un sondaggio di Lab210, in esclusiva per La Piazza, l'evento di Affaritaliani.it organizzato a Ceglie Messapica e che, questa sera, vedrà tra gli ospiti il dem Francesco Boccia e il presidente del M5S Giuseppe Conte. Secondo il sondaggio, a Milano il sindaco uscente Giuseppe Sala (centrosinistra) è avanti non di molto su Luca Bernardo del centrodestra. Attorno al 5% Layla Pavone, 5 Stelle. A Roma è in testa il candidato del centrodestra Enrico Michetti, in seconda posizione Roberto Gualtieri del Pd con Virginia Raggi, sindaca uscente del M5S, in terza posizione e che può ancora sperare di arrivare al ballottaggio. Solo quarto Carlo Calenda. A Napoli è davanti Gaetano Manfredi, candidato del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, anche se la vittoria al primo turno è molto lontana. In seconda posizione Catello Maresca, centrodestra, insidiato però da Alessandra Clemente. Solo quarto Antonio Bassolino. A Torino risulta in testa il candidato del centrodestra Paolo Damilano. Staccato, non di molto, Stefano Lo Russo del centrosinistra. Attorno al 10% la candidata del M5S Valentina Sganga. La metodologia di rilevazione utilizzata è Cati (fisso)/ Cami (cellulare) / Cawi (web) su audience di 1000 interviste valide effettuate tra il 16 e 26 agosto. (ANSA).