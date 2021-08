Appello a vaccinarsi da Ats Pavia e medici famiglia

(ANSA) - PAVIA, 25 AGO - "Vaccinatevi per non rischiare un autunno di contagi". E' l'appello che il direttore generale di Ats Pavia, Mara Azzi, e i medici di famiglia del territorio, rivolgono ai 121 mila non vaccinati pavesi su una popolazione di circa 490mila persone vaccinabili in tutta la provincia. A fronte di una copertura media regionale di circa il 79 per cento per la prima dose, il territorio pavese si ferma per ora al 75,2 per cento.

All'appello mancano soprattutto gli over 60 - tra le categorie più a rischio - e la fascia 25-49 anni. "Insieme ai medici del territorio abbiamo deciso di rispondere alle paure della popolazione garantendo la massima disponibilità, per far comprendere tutti i vantaggi dei vaccini, ad oggi l'unica via per sconfiggere il Covid -19. Bisogna vaccinarsi tempestivamente e con la massima responsabilità - sottolinea Mara Azzi- per evitare il rischio di un autunno segnato da un innalzamento dei contagi". La disponibilità di vaccini è ampia, ed è garantito l'accesso libero ai centri vaccinali per over 60, operatori sanitari e socio-sanitari, oltre che per il personale della scuola, Ata, gli amministrativi e gli insegnanti. (ANSA).