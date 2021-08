Paolo Conte inaugura Mantova Live

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - Dopo un anno di stop forzato riprendono dal 29 agosto gli appuntamenti di Mantova Live Estate nella cornice dell'Esedra di Palazzo Te dove, grazie alla collaborazione fra Shining Production, Comune di Mantova e Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, si esibiranno grandi nomi come Paolo Conte (29 agosto), e Francesco De Gregori (3 settembre).

Entrambi i concerti erano già previsti nel 2020 e poi obbligatoriamente rinviati a quest'anno. Il cartellone vede protagonisti anche Antonello Venditti, Massimo Ranieri, Levante, Max Pezzali, Franco126, Manu Chao e Andrea Pucci.

Per offrire un'esperienza ancora più piacevole e sicura, l'organizzazione offre l'opportunità di fare un test per il covid direttamente presso Palazzo Te, a un prezzo calmierato di 5 euro. I tamponi verranno effettuati dal personale della Croce Verde, in un'area appositamente dedicata ed è possibile prenotare il servizio su malticket. (ANSA).