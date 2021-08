David Gilmour ricorda Gino Strada, 'ha fatto cose incredibili'

(ANSA) - MILANO, 15 AGO - "Sono così addolorato per la morte di Gino Strada, il fondatore dell'organizzazione medica e umanitaria Emergency. Un brav'uomo che ha fatto cose incredibili per aiutare le vittime della guerra e della povertà": così David Gilmour, su twitter, ricorda Gino Strada. L'ex Pink Floyd ha condiviso un video tratto da uno dei due concerti a favore di Emergency tenuti a Piazza San Marco a Venezia nell'agosto 2006.

"La notte che abbiamo passato a Venezia era uno dei ricordi più cari a mio padre, grazie" gli ha risposto Cecilia Strada.

Gilmour ha anche consigliato a chi lo segue di leggere l'articolo del Guardian dedicato al fondatore di Emergency, definito 'maestro of humanity'.

"Un santo moderno": così lo ha definito Patti Smith, che su Instagram ha postato una foto del fondatore di Emergency, spiegando che ""Questo è Gino Strada, un uomo da celebrare e di cui piangere la scomparsa. Era un chirurgo di guerra, attivista per i diritti umani e co-fondatore di Emergency". "Sotto la bandiera non-politica di Emergency, il suo team ha dato assistenza medica a più di dieci milioni di persone. Gino era un uomo splendido che si prendeva cura senza sosta delle vittime di guerra che non avevano accesso a cure sanitarie, sempre con una vocazione altruista. Viveva per aiutare chi ne aveva bisogno".

(ANSA).