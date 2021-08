Allegri 'bel test con l'Atalanta, spirito Juve c'è'

(ANSA) - TORINO, 14 AGO - "E' stato un bellissimo test sempre con un'ottima Atalanta". Massimiliano Allegri è soddisfatto del 3-1 inflitto ai bergamaschi nell'ultima amichevole prima del campionato. "La cosa che mi è piaciuta di più stasera, visto che stiamo iniziando il campionato, è lo spirito, il sacrificio che comunque per vincere dobbiamo mettere - sottolinea - Perché le qualità dei giocatori sono ottime, sono alte e su quello dobbiamo lavorare per raggiungere gli obiettivi".

"Dybala e Bernardeschi in gol? Io vedo tutti bene, stasera anche gli altri hanno fatto bene - dice il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport -. Siamo un gruppo e stiamo diventando una squadra, le qualità dei giocatori sono indiscusse. E' normale che a livello di testa devono essere tutti nelle condizioni di mettersi a disposizione della squadra, perché altrimenti non riusciamo a raggiungere un equilibrio che ci permette di dare continuità di risultati, facciamo un sali-scendi e questo non ce lo possiamo permettere".

Allegri non sminuisce la prestazione di Cristiano Ronaldo: "Doveva fare 60 minuti, ne ha fatti più di 65 e in certi momenti della partita ha gestito la palla in modo giusto. Sta lavorando bene, è sereno e per noi soprattutto sarà un valore aggiunto".

(ANSA).