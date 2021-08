A Ferragosto le Gallerie d'Italia aperte gratis

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Ferragosto all'insegna dell'arte a Milano, Vicenza e Napoli, dove le Gallerie d'Italia, i musei di Intesa Sanpaolo, resteranno aperte con ingresso gratuito. A Milano il museo sarà aperto dalle 9:30 alle 19:30 con la mostra Painting is back. Anni Ottanta, la pittura in Italia, uno sguardo inedito sulla pittura italiana attraverso un percorso ideato da Luca Massimo Barbero. Saranno aperte al pubblico anche le collezioni permanenti 'Da Canova a Boccioni' e 'Cantiere del 900'. Sempre alle Gallerie d'Italia di Milano, il giorno di Ferragosto alle ore 10:30 è prevista una visita guidata alle collezioni del XIX e XX secolo. L'attività è gratuita con prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167619 o scrivendo a info@gallerieditalia.com.

A Napoli, le Gallerie d'Italia saranno aperte dalle 10 alle 20 con la mostra Los Angeles (State of Mind), nuovo capitolo della rassegna curata da Luca Beatrice e dedicata alle grandi città internazionali che, sul finire del '900, hanno cambiato la storia dell'arte. A Vicenza, le Gallerie di Palazzo Leoni Montanari saranno aperte dalle 10 alle 18. A disposizione del pubblico Vedere l'Invisibile, una selezione di settanta icone russe dalla collezione Intesa Sanpaolo esposte in un rinnovato allestimento permanente che porta il visitatore a immergersi nella spiritualità russo-ortodossa attraverso una suggestione di immagini, suoni e profumi. (ANSA).