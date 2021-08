Camper esce di strada e si schianta, muore turista francese

(ANSA) - BERGAMO, 09 AGO - Un turista francese di 73 anni è morto questo pomeriggio a causa del ribaltamento del suo camper che ha preso velocità mentre era parcheggiato in discesa.

L'incidente è avvenuto alle 15.30 a Voltola Sopra, frazione di Camera Cornello, nel Bergamasco.

Sul veicolo c'era una coppia, moglie e marito: l'uomo, di 73anni, era sceso dal camper per salutare un residente della zona. Non si è accorto però che il mezzo, con a bordo la moglie, era in movimento e ha quindi tentato di fermarlo salendoci sopra, ma il camper è rotolato nella valletta che costeggia la strada per una trentina di metri circa.

Ferita la donna di 77 anni, l'uomo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati. Inutile l'intervento del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco. (ANSA).