Canaletto 'incontra' Guardi, vedute di Venezia a confronto

(ANSA) - VENEZIA, 04 AGO - Canaletto incontra Guardi e ne esce una veduta a confronto che dal Molo di San Marco spazia oltre la Basilica della Salute. Venerdì 6 agosto, alla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro, si inaugura "Canaletto incontra Guardi. Vedute veneziane a confronto: il Molo verso la Basilica della Salute", un omaggio alla città di Venezia in occasione delle celebrazioni per la sua fondazione: 421-2021.

La mostra, che vede come ospite eccezionale la veduta di Canaletto raffigurante "Il Molo verso ovest con la Zecca e la colonna di San Teodoro" della Civica Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano, sarà visitabile fino al 24 ottobre.

Il prestito è frutto di uno scambio temporaneo tra le due istituzioni museali in occasione della contemporanea mostra milanese dedicata alla scultura italiana del Rinascimento ("Il Corpo e l'Anima da Donatello a Michelangelo. Scultura italiana del Rinascimento", Castello Sforzesco 21 luglio - 24 ottobre).

L'esposizione temporanea della tela di Canaletto accanto al dipinto di Francesco Guardi, che presenta lo stesso soggetto (proprietà collezione Franchetti), offre la possibilità di accostare due straordinarie vedute veneziane, tra le più apprezzate dai turisti aristocratici del Grand Tour, ponendo a confronto diretto due "fermi immagine" di due protagonisti assoluti del vedutismo lagunare del Settecento. (ANSA).