Incendi: da Lombardia squadre Protezione civile in Sicilia

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Sono 13 gli operatori dell'Antincendio Boschivo della Protezione civile della Lombardia che in queste ore, su richiesta del Dipartimento Nazionale, sono impegnati in Sicilia nelle zone colpite dagli incendi per dare il loro contributo nello spegnimento dei roghi.

Ad essi, come spiega una nota della Regione, si aggiungono 3 automezzi inviati sul posto (a completamento su strada ci saranno anche un pulmino 9 posti per trasporto personale e un Pick-up).

"Da assessore regionale - ha detto l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - esprimo tutta la solidarietà della Regione agli abitanti delle zone colpite. In queste ore squadre di volontari lombardi sono al lavoro per fornire sostegno e aiutare nelle operazioni di ripristino della messa in sicurezza. Una missione della durata prevista di alcuni giorni".

"In caso di necessità - ha precisato - assicuro che altri volontari sono già pronti per la partenza. I miei ringraziamenti a loro per il lavoro e l'operato svolto". (ANSA).