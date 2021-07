Covid: in Lombardia 777 nuovi casi e quattro morti

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Sono stati 777 i nuovi casi di positività al covid, a fronte di 39.400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Ieri erano stati 678. Il tasso di positività in rapporto ai tamponi effettuati è dell'1,97% (ieri era 1,8%,) Sono 231 i ricoverati in ospedale di cui 25 in terapia intensiva (-1 un caso tra questi ultimi) .

Quattro le persone decedute per un totale di 33.827 dall'inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati 231, a Bergamo 57, a Brescia 37, a Como 63, a Cremona 30, a Lecco 8, a Lodi 15, a Mantova 46, in Monza e Brianza 47, a Pavia 28, a Sondrio 3 e a Varese, infine,161.

(ANSA).