Scuola: Lombardia istituisce Servizio psico-pedagogico

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Via libera dal Consiglio Regionale della Lombardia al progetto di legge che istituisce il Servizio Psico-pedagogico nelle scuole lombarde.

"La Lombardia è la prima regione in Italia - spiega la prima firmataria del provvedimento, Gigliola Spelzini (Lega) - a colmare una lacuna presente nel sistema scolastico del nostro Paese, dove non è infatti presente una normativa specifica". Il Servizio Psico-Pedagogico è rivolto agli studenti e ai loro familiari, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, degli istituti di formazione professionale. L'obiettivo è quello di supportare tutti i soggetti impegnati a vario titolo nel sistema scolastico regionale e di prevenire e di intervenire in situazioni di insuccesso formativo, dispersione scolastica e disagio relazionale.

"Un Servizio strutturato di Psico-pedagogia nelle scuole - prosegue Spelzini - risulta ancora più necessario alla luce degli effetti scaturiti dall'emergenza pandemica. La didattica a distanza, il distanziamento e le misure di lockdown hanno generato numerosi problemi sotto il profilo emozionale e relazionale nel mondo della scuola".

A sostegno della legge, è stato previsto uno stanziamento complessivo di 2,4 milioni di euro, ripartiti sul triennio 2021/2023 in maniera incrementale. Il Servizio Psico-Pedagogico è composto da due professionalità specifiche e indispensabili: lo psicologo e il pedagogista, in grado di aiutare gli insegnanti ed i dirigenti scolastici a promuovere una didattica innovativa volta al benessere e all'inclusione.

"Ancora una volta la Lombardia fa da apripista a livello nazionale e indica la direzione da seguire", ha aggiunto Spelzini. "La pandemia - ha detto la relatrice Silvia Scurati (Lega) - ha messo a dura prova anche l'azione delle agenzie educative, famiglie e scuola in primis e questa iniziativa è quindi emersa come urgente e indispensabile". (ANSA).