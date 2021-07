Comune di Milano acquisisce costruzioni don Mazzi e Ceas

(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Il Comune di Milano ha acquisito per "prevalenti interessi pubblici" le strutture che Fondazione Exodus di don Mazzi e il Ceas, cioè il Centro ambrosiano di solidarietà hanno costruito senza permessi al parco Lambro mentre verranno distrutte quelle che si trovano entro dieci metri dal fiume.

Oggi il Consiglio Comunale ha approvato la dichiarazione di prevalenti interessi pubblici ai fini del mantenimento di parte delle strutture e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale di parte della Cascina Molino Torrette e della Cassinetta San Gregorio. Si tratta degli edifici realizzati come ampliamento di quelli assegnati nel 1992 appunto a Exodus e Ceas che sono "punti di riferimento in città per il sostegno e il recupero di persone fragili e in situazioni di disagio". Queste strutture, sottolinea un comunicato di Palazzo Marino, sono state realizzate "per offrire servizi di qualità a tanti cittadini in difficoltà, hanno contribuito anche alla valorizzazione del parco Lambro". (ANSA).