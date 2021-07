Dinosauro a guardia del museo di Storia Naturale di Milano

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Da oggi a fare da 'guardia' e dare il benvenuto ai visitatori del museo di Storia naturale di Milano c'è un grande e variopinto dinosauro, un Saltriovenator lungo sette metri e mezzo che si trova all'esterno, vicino alla scalinata d'ingresso nel parco Montanelli.

Si tratta della copia 3d del fossile scoperto 25 anni fa in una cava in provincia di Varese da Angelo Zanella, primo dinosauro lombardo che ha permesso di conoscere una nuova specie, quella del più antico Ceratosauro e del più grande dinosauro carnivoro del giurassico inferiore.

Promossa da Comune di Milano-Cultura e Museo di Storia Naturale, la realizzazione del Saltriovenator, che ha qualità museale per precisione ed accuratezza, è ad opera di Geo-Model, ma è il frutto di un lungo lavoro seguito passo dopo passo da Cristiano Dal Sasso e Simone Maganuco, paleontologi del Museo.

Il lavoro ha incluso una modellazione digitale 3d per arrivare a una maquette in polistitirene poi rivestita di plastilina e scolpita a mano in tutti i dettagli della pelle. Dai calchi di questa scultura si sono ricavati i positivi in vetroresina.

"Questa bella iniziativa - ha osservato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno, - è in realtà il frutto del lavoro di ricerca dei nostri istituti scientifici e museali, in particolare dei nostri paleontologi che hanno collaborato alla realizzazione del modello in modo che fosse il più rispondente possibile ai risultati scientifici" . (ANSA).