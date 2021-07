Ballo-Touré: "Io rapido e aggressivo, lavorerò per i gol"

(ANSA) - MILANO, 22 LUG - Fodé Ballo-Touré non nasconde l'incredulità provata quando è iniziata la trattativa con il Milan, il suo arrivo in rossonero lo rende molto felice e l'accoglienza - assicura - è stata molto positiva. "I primi giorni sono andati bene, l'italiano è difficile ma poco alla volta capisco qualcosa in più. Ho parlato con Pioli, mi ha spiegato cosa si aspetta da me ed è stato molto disponibile. Mi ha detto che se ho problemi posso parlare direttamente con lui", racconta il terzino nella conferenza stampa di presentazione.

Ballo-Touré si descrive come un giocatore veloce e aggressivo dovrà migliorarsi "nella finalizzazione" e affinarsi nel gol "come fa già molto bene Theo Hernandez". Già perché il senegalese dovrà farsi trovare pronto a sostituire, in caso di necessità, l'esterno francese. Tra qualche giorno, poi, ritroverà anche una vecchia conoscenza: Maignan. "Sono molto contento di ritrovarlo. Dopo il Psg e il Lille siamo cambiati molto ma per me è come un fratello, un grande amico e per me è una grande soddisfazione poterlo ritrovare al Milan. Il campionato francese si basa sulla fisicità e sul gioco intenso.

In Serie A c'è molta tattica, serve massima concentrazione dall'inizio alla fine". (ANSA).