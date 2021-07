Weplanet: Andersen in Italy assiste pro bono Abn

(ANSA) - MILANO, 21 LUG - Lo studio Andersen in Italy assiste pro bono l'Associazione per il Bambino Nefropatico - ABN Onlus, l'associazione benefica milanese. L'avvocato Gilberto Cavagna di Gualdana e Andersen, con il dipartimento di proprietà intellettuale e diritto dell'arte, hanno curato i termini della sponsorizzazione di ABN Onlus dell'evento WePlanet Milano, l'esposizione nelle principali piazze e vie del capoluogo lombardo di 100 globi dal diametro di oltre 130 cm, realizzati interamente in materiale riciclabile e decorati da artisti, designer e studenti delle principali accademie milanesi.

Con lo scopo di far incontrare creatività e sostenibilità per dare forma ad alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030, WePlanet si svolgerà dal 27 agosto all'8 settembre 2021. Ciascun globo è una tela sferica per rappresentare tematiche significative connesse agli obiettivi dall'Agenda Onu 2030, come lo sviluppo di energie sostenibili, l'inquinamento, lo smaltimento dei rifiuti, la fame zero, l'economia circolare o l'incremento della temperatura atmosferica e dei mari.

ABN Onlus, come altre importanti realtà, ha commissionato la realizzazione di uno dei globi. A differenza di altre opere che verranno vendute a un'asta benefica battuta da Sotheby's, tuttavia, quella dell'associazione benefica milanese verrà donata ed esposta al Politecnico di Milano. (ANSA).