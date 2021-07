Per i licenziamenti alla Gianetti incontro al Mise il 22 luglio

(ANSA) - MONZA, 19 LUG - Sono stati convocati dal Mise i lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto (Monza), la quale ha licenziato 152 dipendenti via email e senza alcun preavviso. L'incontro, come confermato dal segretario generale Fiom Cisl Pietro Occhiuto, è previsto presso il Ministero per lo Sviluppo Economico giovedì 22 luglio.

Domani, 20 luglio, proprio nell'ottica di impedire che l'azienda chiuda i battenti e favorire una possibile acquisizione da parte di altri imprenditori, su cui vi sarebbero buone possibilità, gli organismi sindacali della Brianza hanno proclamato uno sciopero generale di quattro ore con contestuale presidio davanti alla sede della Provincia di Monza e Brianza.

