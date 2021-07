Mamma denuncia pirata strada: 19enne in prognosi riservata

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Resta in prognosi riservata il 19enne investito a Senago, nel Milanese, mentre era in moto con un amico da un pirata della strada di 27 anni poi denunciato dalla madre.

Il ragazzo era stato prima rianimato sul posto perché era in arresto cardiaco e poi portato al Policlinico San Gerardo dove ora è ricoverato in rianimazione. (ANSA).