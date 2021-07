Sui Navigli via Sforza sarà pedonale la sera e nel week-end

(ANSA) - MILANO, 17 LUG - Aumenta la zona pedonale sui Navigli a Milano, per lo meno alla sera. Via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio Pavese, diventa infatti zona a traffico limitato permanete la sera e nei fine settimana.

Il provvedimento della giunta prevede il divieto di transito dalle 19 alle 6 del giorno successivo dal lunedì al giovedì, e dal venerdì alle 19 alle 6 di lunedì. Ci saranno poi aree residenziali a velocità limitata a 30 o 15 km/ora.

La zona a traffico limitato riguardano Ascanio Sforza dall'intersezione con via Scoglio di Quarto all'intersezione con via Conchetta, Scoglio di Quarto dall'intersezione con l'accesso al parcheggio interrato di corso Manusardi (esclusa) a via Ascanio Sforza, Fratelli Bettinelli, Lagrange, Pavia nel tratto tra via Ascanio Sforza e primo varco utile per l'inversione (per un'estensione di circa 20 metri). La richiesta dell'isola pedonale era stata "Da diversi anni residenti e attività commerciali hanno espresso la volontà di migliorare la vivibilità in via Ascanio Sforza, integrando maggiormente la zona al sistema Darsena e Navigli" hanno spiegato gli assessori Marco Granelli (Mobilità), Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Cristina Tajani (Commercio). E "la Ztl risponde a queste esigenze rispettando la naturale vocazione pedonale dell'area dei Navigli. Via Ascanio Sforza nelle ore serali sarà vissuta con maggior sicurezza da tutti, le attività commerciali potranno usufruire degli spazi loro destinati e i residenti potranno comunque transitare nella Ztl e sostare nelle vie laterali".

Nelle prossime settimane sarà posata la segnaletica al fine di rendere attiva la Ztl, successivamente è prevista la posa di due telecamere, una in via Scoglio di Quarto, all'incrocio con Corso Manusardi, l'altra in via Pavia, all'altezza dell'ultimo torna indietro prima dell'incrocio con via Ascanio Sforza.

