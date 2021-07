Vino:torna Milano wine week, innovazione per ripresa settore

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Milano torna ad essere la capitale del vino in occasione della quarta edizione della Milano Wine Week che si terrà in tutta la città dal 2 al 10 ottobre 2021.

Parola d'ordine di questa edizione è innovazione con una nuova app che permetterà di vivere un'esperienza a 360 gradi. L'evento punta ad essere una ripartenza per la città ma anche per il settore dopo la pandemia.

"L'intenzione è quella di costruire un'esperienza di fruizione della manifestazione che valorizzi la partecipazione fisica con l'appoggio degli strumenti digitali", ha dichiarato Federico Gordini presidente di Milano Wine Week. Quartiere generale della manifestazione sarà Palazzo Bovara ma il programma di appuntamenti animerà tutta la città, anche con eventi trasversali che coinvolgeranno gli show room, gli atelier d'arte, gli spazi dedicati a design. Spazio poi ai distretti di Milano Wine Week: Brera ad esempio ospiterà il consorzio per la tutela del Franciacorta, Sempione la denominazione Asti Docg, la zona di Gae Aulenti e Garibaldi sarà la casa del Prosecco Valdobbiadene.

"Ci avete creduto anche nel 2020 quando l'Italia era chiusa e in modo eroico e un po' folle avete portato avanti il messaggio che l'Italia del vino e l'Italia non si sarebbero fermate", ha riconosciuto Gianmarco Centinaio, sottosegretario alle Politiche agricole. La partnership con Softec, azienda leader in Italia nella digital innovation, ha contribuito a digitalizzare la Milano Wine Week. I visitatori potranno fare un'esperienza ancora più coinvolgente grazie alla app con cui si potrà scoprire il calendario degli eventi, ricevere notifiche in prossimità dei locali che ospitano iniziative enogastronomiche.

Inoltre a Palazzo Bovara ci sarà Pepper, il social robot, padrone di casa d'eccezione che accompagnerà i visitatori a vivere la loro esperienza e poi raccoglierà i loro feedback.

(ANSA).