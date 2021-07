La Pinacoteca di Brera aumenta la capienza e le sale visitabili

(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Il museo di Brera a Milano diventa più accessibile non solo online ma anche dal vivo. Da domani infatti si allungano i tempi di apertura (dalle 9,30 alle 17;30 dal martedì alla domenica), e aumenta anche il numero di sale visitabili.

Si aggiunge infatti al percorso ideato in epoca covid la sala X dove saranno visibile le cinque tavole della Cantoria di Bernardo Zenale, realizzate per l'organo della chiesa di Santa Maria di Brera nel Cinquecento. Tavole (ora visibili grazie alla donazione di Antonella e Guglielmo Castelbarco, in ricordo della madre Luisa Sormani,) portate via nel 1571, e messe in esposizione nelle sale della Pinacoteca, costruite nel 1808 proprio occupando proprio gli spazi dell'antica chiesa.

C'è però anche un altro aumento importante: quello del numero di persone che possono entrare per turno di visita che passa da 120 a 210. La prenotazione del biglietto resta comunque obbligatoria in modo da garantire il tracciamento. (ANSA).