Giustizia: alpini al servizio della magistratura di Milano

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Gli alpini al servizio della giustizia milanese. E' stato rinnovato oggi il protocollo d'intesa tra Corte d'Appello e la sezione di Milano dell'Associazione Nazionale Alpini in cui i volontari per un altro anno offriranno il loro supporto al personale amministrativo.

Il protocollo, già operativo l'anno scorso, ha visto alcuni componenti dell'Ana dare il loro supporto alle attività di gestione degli archivi o nelle cancellerie.

"Si è creata una bella sinergia - ha spiegato il neo presidente della Corte d'appello Giuseppe Ondei -. A seconda della loro preparazione e capacità vengono utilizzati per dare una mano negli uffici". Sinergia che ha fatto sì che quasi tutti confermassero la loro disponibilità.

Proprio lunedì scorso il Guardasigilli Marta Cartabia, in visita a Milano, ha assicurato i vertici degli uffici giudiziari che il ministero si sta "facendo carico delle vostre esigenze" a partire dalle "carenze di organico", un problema cronico che si sta tamponando anche con la collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e con Regione Lombardia e da un paio d'anni anche grazie alle 'penne nere'. (ANSA).