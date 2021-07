Equitazione: Milano San Siro Jumping Cup, è internazionale

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Una prima edizione della Milano San Siro Jumping Cup, dal 9 all'11 luglio all'Ippodromo Snai San Siro, a forte tinte internazionali. Sono infatti nove i Paesi rappresentati, nove bandiere che impreziosiscono l'edizione inaugurale del concorso. Dall'estero si presenteranno in campo cavalieri ed amazzoni di Argentina, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Principato di Monaco, Russia e Svizzera. Ed è proprio la Svizzera l'osservata speciale con Clarissa Crotta, Werner Muff - che possono entrambi far valere una partecipazione ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012 - e Niklaus Rutschi, cavaliere punto di riferimento del team rosso-crociato sia negli Europei di Rotterdam che nella finale della Longines Nations Cup di Barcellona. Di rilievo anche la presenza, per la Germania, di Toni Hassmann che vanta anche tre affermazioni nel Derby di Amburgo, la vittoria in una delle prime tappe della FEI World Cup di Fieracavalli Verona (2004).

Pronti a 'difendere' il tricolore, un poker d'assi di grande caratura: Roberto Arioldi, Arnaldo Bologni, Gianni Govoni e Filippo Moyersoen. In campo a Milano, anche per prepararsi al meglio ai Campionati d'Europa di Reisenbeck in programma a fine agosto, ci saranno Luca Marziani riconfermatosi campione italiano nell'anno in corso e componente del team Italia nella Coppa dello CSIO di Roma Piazza di Siena, e Paolo Paini.

Quest'ultimo, dopo aver partecipato anch'egli all'ultima edizione al concorso romano, ha fatto recentemente parte della squadra vincitrice la Coppa delle Nazioni di Bulgaria (Bojourishte). E nel team Italia ci sarà anche un derby tutto in famiglia con Bruno Chimirri che affronterà la figlia Elisa, una delle più promettenti amazzoni italiane, solo da poche settimane maggiorenne. (ANSA).