COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - Se "nel solo mese di giugno la percentuale di casi con variante Delta è stata del 10% sul totale dei tamponi positivi mensili", come spiega la Direzione Welfare della Regione Lombardia, è anche vero che oggi in Lombardia non si registra nemmeno un decesso legato al Coronavirus. Un evento che non accadeva dal 6 ottobre 2020.

Allora, però, la fine dell'estate e la diffusione delle varianti (a ottobre era soprattutto quella inglese) fecero partire la seconda ondata del Covid, con i decessi gradualmente aumentati nel corso dell'inverno fino a superare i 100 morti al giorno. "Adesso però, - commenta la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l'importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale" Le buone notizie vanno oltre all'assenza di decessi: continua infatti a diminuire anche il numero dei ricoveri, 47 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri, il 77% in meno nell'ultimo mese) e 242 negli altri reparti (-8 rispetto a ieri, l'80% in meno nell'ultimo mese). Il picco massimo dei ricoveri in terapia intensiva nel corso del 2021 era stato il 29 marzo, con 870 persone, ma da allora i ricoveri in questi reparti sono diminuiti del 94,6%.

Il picco massimo degli ospedalizzati nel 2021 è stato il 24 marzo con 8.023 persone. Da allora ad oggi i ricoverati per Covid sono diminuiti del 97%. "Un'altra ottima notizia. La più bella che potessimo ricevere" aggiunge il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha invitato "chi ancora non l'avesse fatto, a vaccinarsi e a mantenere i comportamenti virtuosi che conosciamo".

Sul fronte vaccini, ad agosto verranno consegnate alla Lombardia oltre un milione di dosi: 664.560 di Pfizer e 391.100 di Moderna.

Per celebrare la ripartenza dopo la pandemia, lunedì sera su Youtube sarà trasmesso in streaming il concerto 'Mace for Milano', registrato sulla terrazza sopra l'arco trionfale della Galleria Vittorio Emanuele II, che il Comune ha concesso per la prima volta per un evento musicale, gratuito e organizzato senza sponsor e monetizzazione, in segno di rispetto per i lavoratori del settore. (ANSA).