Incendio palestra e centro pilates, arrestato dentista

(ANSA) - BUCCINASCO (MILANO), 01 LUG - Un dentista, di 57 anni, e una donna, di 54, legati da una relazione sentimentale, sono stati arrestati dai carabinieri perché accusati di avere appiccato, verso le 23 del 28 maggio scorso, un incendio alla palestra 'Fit boutique' andata distrutta, e, il 27 giugno, di avere tentato di dare fuoco a un centro di Pilates nello stesso palazzo - al piano terra e al primo piano - a Buccinasco, in provincia di Milano, in via degli Alpini.

Il provvedimento è stato emesso dalla gip di Milano Stefania Donadeo, su richiesta della pm Marina Petruzzella che ha coordinato l'indagine condotta dai carabinieri della Compagnia dell'Arma di Corsico. Le accuse sono incendio doloso aggravato (dai motivi abietti e dal danno di rilevante entità) e attentato alla sicurezza di un impianto di gas nella palestra vicinissimo al quale è stato innestato il rogo con rischi di esplosione. E' stato anche sequestrato lo studio medico dove l'uomo svolge la professione di dentista e che si trova nello stesso stabile dove sono avvenuti gli incendi. Non è molto chiaro il movente: si sta cercando di accertare se sia di natura economica. (ANSA).