Covid: nessun problema con green pass in aeroporti milanesi

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Non si registrano problemi agli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa nel giorno dell'introduzione del green pass europeo. I controlli vengono fatti prima della partenza al check-in mentre non sono previsti, secondo la normativa, all'arrivo.

Sono gli Usmaf (cioè gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) e le forze dell'ordine eventualmente a decidere controlli a campione.

Oggi sono 49 mila i passeggeri in transito a Linate e Malpensa, tra arrivi e partenze, con numeri in leggero aumento in attesa di una crescita più significativa per i prossimi giorni e soprattutto ad agosto grazie ai vacanzieri. (ANSA).