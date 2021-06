Risse tra giovani e aggressioni, allarme a Olginate

(ANSA) - LECCO, 30 GIU - E' allarme a Olginate, in provincia di Lecco, per le aggressioni che continuano a susseguirsi in centro di notte, da qualche settimana a questa parte. Il paese è lo stesso dove lo scorso settembre in una sparatoria era stato ucciso un uomo e ferito al volto suo fratello. Fatto di sangue per il quale ieri l'omicida è stato condannato a 19 anni e 4 mesi.

L'ultimo episodio ieri notte, quando un uomo è stato accoltellato sul lungolago al culmine di una lite, ed è stato poi ricoverato in condizioni rivelatesi fortunatamente non gravi. Poco dopo, un 36 enne della zona in stato di agitazione si è recato in caserma dai carabinieri, ha violato il perimetro della palazzina e ha aggredito due militari, venendo arrestato.

Nei giorni scorsi, nel corso di una rissa, un altro giovane era stato soccorso dopo che un contendente gli aveva staccato parte di un orecchio a morsi. E in un altro episodio, i carabinieri intervenuti per un violento alterco tra due fidanzati, sempre sul lungolago, si erano trovato entrambi i litiganti alleati nell'aggredirli. Il sindaco Marco Passoni si è detto preoccupato dall'escalation di episodi. (ANSA).