Il candidato del centrodestra a Varese è Matteo Bianchi

(ANSA) - VARESE, 29 GIU - Sarà il deputato della Lega Matteo Bianchi il candidato sindaco del centrodestra a Varese. Il segretario del Carroccio Matteo Salvini lo ha ufficializzato oggi durante una visita a Gallarate.

"Oggi abbiamo chiuso Varese, ringrazio un parlamentare disposto a mollare la sua poltrona a Roma per occuparsi della sua comunità" ha detto Salvini.

Ex sindaco di Morazzone e membro del Comitato Europeo delle Regioni, 42 anni a settembre, sostituisce come candidato Roberto Maroni. l'ex ministro, ex segretario della Lega e presidente della Lombardia che si è ritirato per motivi di salute. (ANSA).