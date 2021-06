Cartabia, dobbiamo costruire 'ponte Genova' giustizia

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - "Non dimentichiamo il ponte di Genova ricostruito in due anni con un cantiere che ha lavorato giorno e notte anche in piena pandemia, noi siamo chiamati a costruire il nostro ponte di Genova della giustizia". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia intervenendo al Palazzo di Giustizia di Milano per presentare l'ufficio del processo e iniziando il suo "viaggio" nei distretti delle corti d'appello italiane. "Gli obiettivi sono davvero impegnativi - ha aggiunto- in 5 anni dobbiamo abbattere del 25% i tempi dei procedimenti penali rispetto al 2019 e dobbiamo abbattere del 40% i tempi di definizione del processo civile". (ANSA).