Milano: centrodestra cerca candidato, ipotesi Andrea Farinet

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Arriverà la prossima settimana la scelta del candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni comunali a Milano e tra i possibili nomi che potrebbero mettere d'accordo Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi c'è quello di Andrea Farinet.

Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, docente della Bocconi per 24 anni e professore di Economia e Gestione delle imprese presso l'Università Cattaneo-Liuc, quello di Farinet "è uno dei nomi civici che stiamo valutando", spiegano da Forza Italia, ed "è un nome apprezzato", secondo fonti della Lega, anche perchè corrisponde all'identikit fatto ieri da Salvini: candidato civico che "unisce il mondo dell'insegnamento a quello dell'impresa e all'attenzione al sociale", con "due lauree e che ha insegnato e insegna in due prestigiose università".

Farinet è laureato in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi ed in Scienze Politiche presso l'Università Statale di Milano, è partner ed advisor di realtà come l'Istituto Italiano di Tecnologia, l'Istituto Mario Negri e la Fondazione Bracco e nel 2015 ha pubblicato il libro "Socialing - Un nuovo equilibrio tra consumatori, imprese e mercati", edito da Franco Angeli con prefazione di Carlo Petrini.

Le sue grandi passioni, si legge sul sito della Fondazione Pubblicità Progresso, sono i figli, la poesia, l'alta montagna e il thai chi. (ANSA).