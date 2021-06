Milano:Salvini,squadra e candidato inizio settimana prossima

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - "La squadra penso che la presenteremo a brevissimo, ce l'ho già in testa al 90 per cento.

La squadra compreso il sindaco. A brevissimo vuol dire a inizio settimana prossima". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando della scelta del candidato sindaco del centrodestra in vista delle comunali di Milano. Salvini ha spiegato che "assolutamente si" il tutto è condiviso con gli alleati e l'ex sindaco Gabriele Abertini "dal mio punto di vista sì, farà parte della squadra. Se lui volesse sarebbe un perno assolutamente fondamentale della squadra". Per quanto riguarda il possibile candidato sindaco "c'è qualche nome che non è assolutamente uscito, ma che poi ci sarà. Lo tengo per me - ha aggiunto - . Sarà un civico, la scelta è quella, per Torino, Roma, Napoli e Milano. Mi piacerebbe che fosse del mondo delle professioni, dell'impresa, con legami con il sociale, con esperienza di docenza universitaria, con una bella famiglia".

Alla domanda se pensa ancora che la coalizione possa candidare Maurizio Lupi il leader della Lega ha risposto: "Ho scelto di non candidare parlamentari in carica". (ANSA).