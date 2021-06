Pd: Letta incontra vertici lombardi in vista amministrative

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - È durato più di un'ora l'incontro del segretario del Partito Democratico, Enrico Letta al Pirellone, con i vertici del partito in Lombardia, i consiglieri regionali, i parlamentari e gli eurodeputati del territorio.

Il segretario Dem non ha voluto parlare alla sua uscita da Palazzo Pirelli, ma è stato il suo omologo lombardo, Vinicio Peluffo, a commentare: "È di grande rilievo il fatto che tra i primi territori visitati dal segretario ci sia la Lombardia. È stata l'occasione per fare il punto della situazione sul lavoro in vista delle elezioni amministrative, che in Lombardia si svolgeranno in 235 comuni e 2 capoluoghi importanti come Milano e Varese. È significativo che, proprio nella giornata della visita di Letta in Lombardia, il centrodestra non abbia ancora trovato un candidato per Milano".

Proprio commentando il cammino verso le elezioni amministrative, Peluffo ha spiegato: "Ci presentiamo con un centro sinistra ampio e civico e, dove si sono verificate le condizioni, abbiamo trovato un accordo anche con il Movimento 5 Stelle, come ad esempio a Varese. Su Milano, invece, non si sono verificate le condizioni, ma Sala è un sindaco apprezzato e il centrodestra non è stato ancora in grado di trovare un candidato sindaco e questo dimostra la debolezza politica". (ANSA).