Covid: Sala, coprifuoco dehors? Chiedo a tutti tolleranza

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Il Municipio 1 di Milano, quello che corrisponde al centro città, chiede con un ordine del giorno il coprifuoco, con la chiusura anticipata dei dehors esterni dei locali. Una richiesta che non trova d'accordo il sindaco, Giuseppe Sala, che a margine della festa della Guardia di Finanza, interrogato sul tema ha spiegato come questo "è un anno particolare in cui c'è bisogno di lavorare". "È chiaro che non immagino in condizioni normali una diffusione così larga degli spazi all'aperto - ha precisato - ma quest'anno va un po' così, ne dobbiamo tener conto, i locali e le discoteche sono chiusi e i ragazzi da una parte o dall'altra in giro stanno. Io capisco il fatto che in alcune vie sia difficile ma chiedo un po' a tutti tolleranza, non dev'essere questa la regola dell'estate". (ANSA).