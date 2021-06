Droga: scoperto maxi laboratorio, 60 kg di marijuana

(ANSA) - VARESE, 22 GIU - Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Buscate (Varese) con l'accusa di produzione e detenzione di stupefacenti, per aver allestito un enorme laboratorio di confezionamento di marijuana. Si tratta di cittadini albanesi, bloccati ieri mattina dagli agenti del Commissariato di Gallarate (Varese), a seguito di un blitz.

Nella struttura gli agenti hanno trovato oltre mille piante di marijuana e 30 kg di erba pronta per il confezionamento, e altri 30 kg in essicazione. Tutta la droga è stata sequestrata, così come armi da fuoco e munizioni. (ANSA).