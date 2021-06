Novantaduenne si schianta in motorino a Milano, grave

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Un novantaduenne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano dopo che, all'incrocio tra via Macchie via Vitruvio, nei pressi della Stazione centrale di Milano, in sella a un ciclomotore ha avuto un incidente con un'auto.

Gli agenti della Polizia locale di Milano stanno ricostruendo la dinamica di quanto è accaduto. (ANSA).