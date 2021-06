Ibraimovic operato al ginocchio, torna fra 2 mesi

(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Zlatan Ibrahimovic è stato operato oggi a Roma in artroscopia al ginocchio sinistro, quello che lo aveva costretto a chiudere la stagione a inizio maggio.

L'intervento ha avuto successo ma per vederlo correre bisognerà aspettare quattro settimane, otto per tornare a giocare. Il bomber rossonero ha ricevuto in clinica anche la visita di Mino Raiola. A questo punto, trovare un rinforzo in attacco diventa una priorità per il club rossonero. L'ad del Milan, Ivan Gazidis, ha ribadito che la qualificazione in Champions è stata "un traguardo meritato" ma il Milan non può fare solo la comparsa. (ANSA).