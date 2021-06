Raffica di furti, 5 arrestati, uno con reddito cittadinanza

(ANSA) - MERATE, 16 GIU - Operazione dei carabinieri della Compagnia di Merate che sono impegnati per dare esecuzione a cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Lecco nei confronti di altrettante persone sospettate di aver messo a segno decine di furti in abitazione.

Si tratta di quattro uomini di origini albanesi e di un italiano che percepisce il reddito di cittadinanza.

Oltre 40 i furti di cui sarebbero responsabili, messi a segno sia nel Lecchese che nelle vicine province di Como e Monza e Brianza. Coinvolti nell'operazione una quarantina di carabinieri. (ANSA).