Scontri a presidio: un video da azienda

(ANSA) - TAVAZZANO, 15 GIU - Anche dall'entourage della Zampieri, la ditta di logistica di Tavazzano (Lodi) davanti ai cancelli della quale si sono tenuti scontri tra lavoratori giovedì notte scorso, sono stati girati dei video. In questi filmati si può vedere, in particolare, il blocco di uno dei camion in uscita dall'hub e l'inizio dei disordini. Così come in alcuni video del Si Cobas ma, in questo caso, le immagini sono girate dall'interno dei cancelli. E alcune persone vicine all'azienda assicurano di avere già consegnato questi file alle forze dell'ordine perché possano contribuire alla ricostruzione dei fatti.

Intanto alle 15.30 si terrà un incontro in prefettura a Lodi con un rappresentante della ditta Zampieri, convocato dal prefetto Giuseppe Montella. Saranno presenti anche il sindaco di Tavazzano Francesco Morosini e rappresentanti delle forze dell'ordine. (ANSA).