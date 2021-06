Lombardia: altri 30mln per sostituzione auto inquinanti

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - La Giunta di Regione Lombardia ha approvato una delibera che apre una nuova finestra agli incentivi per sostituzione dei veicoli inquinanti con quelli a zero o bassa emissione. Il contributo destinato dalla Regione alla misura, presentata oggi al Pirellone, è di 30 milioni di euro contributi a fondo perduto.

"La Regione - spiega il presidente lombardo Attilio Fontana - sta incrementando le iniziative in modo multidisciplinare per combattere l'inquinamento con metodicità. Un impegno che va necessariamente in ogni direzione. Per farlo occorre anche essere innovativi: per questo puntiamo anche sulla ricerca nei centri specializzati e nelle università, sostenendo le loro azioni". "Regione Lombardia - aggiunge l'assessore regionale all'Ambiente, Raffaele Cattaneo - conferma la concretezza della propria linea politica basata sugli incentivi, anziché di quella dei divieti e delle multe, tanto care ad altre amministrazioni, e sulla valorizzazione dei comportamenti virtuosi dei cittadini.

Questa è solo una delle linee di azione sulla qualità dell'aria che stiamo portando avanti".

Il provvedimento modifica e integra il bando precedente, riservando una parte delle prenotazioni di contributi (12 milioni) alle persone che avevano presentato la domanda ma che non avevano potuto prenotare le risorse per il loro esaurimento anticipato. Gli altri 18 milioni saranno rivolti alle persone che perfezionano l'acquisto della vettura presso i concessionari abilitati, i quali anticiperanno il contributo al soggetto beneficiario e riceveranno quindi il rimborso dalla Regione. Dal 17 al 28 giugno sarà attiva una finestra riservata solo a chi non era riuscito ad usufruire del precedente finanziamento, successivamente alla chiusura della finestra riservata, il 30 giugno la misura viene aperta a tutti gli altri soggetti in possesso dei requisiti.

La linea di incentivazione per motocicli e ciclomotori non ha invece fatto riscontrare il risultato sperato, dunque la misura verrà chiusa al 30 giugno. Regione ha deciso quindi di lavorare con le associazioni di categoria per riproporre un bando sul target con dei criteri aggiornati. (ANSA).