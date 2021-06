Tiqets: mette in palio smartwork dal Duomo o a Casa Batlò

(ANSA) - MILANO, 14 GIU - La società olandese di prenotazioni per musei e attrazioni Tiqets lancia un concorso internazionale che vuole ripagare dei mesi di lavoro da casa. In palio c'è "una giornata di work from here (lavoro da qui) unica dal Duomo di Milano o in altre quattro location internazionali leggendarie: MoMA (New York City), Casa Batlló (Barcellona), Centre Pompidou (Parigi), Escher in Het Paleis (L'Aia).

"È difficile sentirsi motivati dopo un anno di lavoro da casa - afferma Luuc Elzinga, Presidente e Co-fondatore di Tiqets - vogliamo aiutare le persone a rinascere quest'estate e a sentirsi di nuovo ispirate. Ecco perché stiamo collaborando con musei e attrazioni incredibili come il Duomo di Milano per consentire alle persone di cambiare il loro idilliaco sfondo Zoom con quello reale. Siamo entusiasti di accogliere nuovamente le persone nella cultura attraverso questa esperienza unica di vedere questi luoghi". "È tempo per tutti noi di riaccendere la scintilla e goderci un'estate sicura e fantastica piena di esperienze reali" continua Nadia Mastangelo, Regional Manager di Tiqets per l'Italia e Malta) "Grazie alla partnership con Tiqets, il nostro Archivio spalanca le proprie porte per offrire un'esperienza di lavoro unica, a contatto con le possenti pareti gotiche del Duomo, per godere di una straordinaria vista sulle vetrate dell'abside, prima di una passeggiata tra le guglie, accompagnati da una guida ufficiale della Veneranda Fabbrica. Sono certo che anche coloro che ne vivono quotidianamente la presenza in città, potranno scoprire molti sorprendenti dettagli e appassionanti preziosità" sono le parole di Fulvio Pravadelli, Direttore Generale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. (ANSA).